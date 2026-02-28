Walter Sabatini, noto direttore sportivo, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha abbinato Roma e Bologna. Dopo l’estrazione, Sabatini ha rivelato di aver reagito in modo particolare e di aver espresso un’opinione circa le possibilità dei rossoblù, ricordando anche una sua precedente affermazione di novembre riguardo alla possibilità di vittoria dello Scudetto da parte della squadra emiliana.

Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Sabatini svela: «Roma Bologna agli ottavi di Europa League? Ho reagito così al sorteggio.A novembre dissi che i rossoblù potevano vincere lo Scudetto per questo motivo» Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sabatini svela: «Roma Bologna agli ottavi di Europa League? Ho reagito così al sorteggio…A novembre dissi che i rossoblù potevano vincere lo Scudetto per questo motivo»

Roma-Bologna agli ottavi di Europa League: la reazione al sorteggio e il pronostico sullo ScudettoIl sorteggio degli ottavi di Europa League ha acceso una discussione forte e appassionata attorno a due città legate da una lunga storia comune:...

Sorteggio Europa League in diretta: Roma e Bologna, chi affronteranno agli ottavi?Il sorteggio UEFA tenutosi a Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League 2025/26 e ha chiarito l’intero percorso...

Una selezione di notizie su Roma Bologna.

Gazzetta – Sabatini: A novembre dissi che Roma e Bologna avrebbero potuto vincere lo scudettoWalter Sabatini, ex storico di entrambe le due italiane arrivate agli ottavi di Europa League, commenta così lo scontro che darà solo ad una delle due la possibilità di puntare alla coppa ... msn.com

Scudetto a Bologna o Roma: parola di Walter SabatiniLo Scudetto non lo vince né l'Inter, né il Milan. Per me una tra Bologna e Roma. Walter Sabatini fa un pronostico sul campionato di Serie A. Il direttore sportivo ha dichiarato in un'intervista a ... calciomercato.com