Bologna-Verona 1-2 | Frese e Bowie stendono in rimonta i rossoblù

Nel match tra Bologna e Verona, i veneti hanno vinto 2-1 con reti di Frese e Bowie, che hanno trovato il gol in rimonta. La partita si è giocata il 8 marzo 2026 e ha visto i rossoblù, che avevano ripreso fiato dopo un periodo difficile, subire la sconfitta in casa. I due gol di Verona sono arrivati nel secondo tempo, ribaltando il risultato iniziale.

Bologna, 8 marzo 2026 – Il Bologna ritorna sulla terra. Per la verità i rossoblù non erano mai risaliti in alto dove erano stati lo scorso autunno ma avevano ricominciato a respirare a pieni polmoni. A fermare un respiro che sapeva nuovamente di sogno europeo ci pensa il Verona, corsaro al Dall'Ara con Frese e Bowie che ribaltano il gol di Rowe. Finisce 2-1, interrompendo così anche la striscia di cinque vittorie consecutive tra coppa e campionato. Una battuta d'arresto che arriva a quattro giorni dall'andata degli ottavi di Europa League, ancora qui tra le mura amiche. Primo tempo. I rossoblù partono subito aggressivi, con un pressing sui portatori di palla clivensi e la volontà di affondare dalle fasce.