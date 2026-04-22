Bologna marito e moglie trovati morti | sospetto omicidio-suicidio

Una coppia di coniugi è stata trovata morta martedì a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dei decessi. Al momento, si ipotizza un possibile scenario di omicidio-suicidio, ma le forze dell’ordine non hanno ancora confermato la dinamica esatta. La notizia ha suscitato grande attenzione nella zona.

Una coppia di coniugi è stata trovata morta martedì a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto si apprende, l’ipotesi più probabile è quella dell’ omicidio-suicidio. Mauro Zaccarini, un 73enne, avrebbe prima ucciso la moglie, Adriana Mazzanti, di 63 anni, e poi si sarebbe tolto la vita. Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia sui corpi dell’uomo e della donna. A quanto si apprende sul luogo del delitto sarebbe stato trovato anche un biglietto che potrebbe fornire ulteriori elementi. La coppia, a quanto si apprende, si stava separando. I due erano conosciuti a Castel Maggiore perché si esibivano insieme in spettacoli di piazza in paese.🔗 Leggi su Lapresse.it

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