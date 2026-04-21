Bologna marito e moglie trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Martedì 21 aprile, marito e moglie sono stati rinvenuti senza vita nella loro casa a Castel Maggiore, nel Bolognese. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, considerando l’ipotesi di un episodio di omicidio-suicidio. La polizia ha avviato le verifiche del caso e ha effettuato i rilievi sul luogo. Nessuna altra persona risulta coinvolta o presente nell’abitazione al momento del ritrovamento.

(Adnkronos) – Marito e moglie sono stati trovati morti oggi, martedì 21 aprile, nella loro abitazione a Castel Maggiore nel Bolognese. Sul caso indagano i carabinieri che ipotizzano un omicidio-suicidio. Le vittime sono Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni: a dare l'allarme è stato il figlio dell'uomo, che si era risposato. Non riuscendo a contattare il padre, oggi si è recato nella casa e ha lanciato l'allarme ai carabinieri. Da una prima ricostruzione la donna era riversa a terra in cucina e l'uomo impiccato a una trave del tetto in mansarda. A quanto si apprende sono in corso le indagini, ma l'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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