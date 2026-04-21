A Castel Maggiore, nella zona di Torre Verde, sono stati trovati morti un uomo di 73 anni e una donna di 63 anni all’interno della loro abitazione. La polizia ha aperto un’indagine e al momento si ipotizza che si possa trattare di un episodio di omicidio-suicidio. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause della tragedia. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore.

Secondo i carabinieri intervenuti a Castel Maggiore l’uomo di 73 anni avrebbe ucciso la donna di 63. Lei è stata trovata dai sanitari del 118 riversa a terra, mentre il consorte è stato trovato impiccato Bologna, 21 aprile 2026 – Tragedia a Castel Maggiore: marito e moglie, lui di 73 anni e lei di 63, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde. Stando alle prime ricostruzioni (sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e i colleghi della stazione di Castel Maggiore), l’uomo avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe tolto la vita. La 63enne è stata trovata dai sanitari del 118 riversa a terra, mentre il consorte è stato trovato impiccato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marito e moglie trovati morti in casa nel Bolognese, ipotesi omicidio-suicidio: la diretta

Notizie correlate

Giallo in Francia: marito e moglie trovati morti in casa, arrestati per omicidio due quindicenniÈ accaduto nelle Ardenne: in manette sono finiti un ragazzo e una ragazza di quindici anni; quest'ultima era nipote delle vittime e abitava insieme a...

Mamma e bimbo trovati morti nel lago a Castelguglielmo vicino Rovigo, ipotesi omicidio - suicidio: cosa emergeSul caso della mamma e del bambino di un anno trovati morti nel lago artificiale a cavallo tra Canda e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bisceglie, il marito spinge giù la moglie dal balcone e poi si butta: indagine per omicidio-suicidio; Bisceglie, uomo lancia la moglie dal balcone e poi si butta: morti; Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si getta dal castello; Bisceglie, tragedia familiare in un condominio: marito e moglie trovati morti dopo una caduta dal balcone.

Marito e moglie trovati morti in casa a Bologna, ipotesi omicidio-suicidio: la direttaBologna, 21 aprile 2026 – Tragedia a Castel Maggiore: marito e moglie, lui di 73 anni e lei di 63, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde. Stando alle prime ricostruzioni (sul ... ilrestodelcarlino.it

Marito e moglie precipitano dal 5° piano e muoionoDue coniugi morti a Bisceglie dopo una caduta dal quinto piano. Indagini per omicidio-suicidio: dinamica e dettagli. blogsicilia.it

Figlio del ceo di Luxottica ed ex marito della modella oggi al fianco di Leonardo DiCaprio, Matteo Milleri è il primo headliner italiano nella storia ad aver calcato il main stage del festival americano. Confermandosi uno degli artisti più influenti della scena elettro - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini a Belve stavolta ha firmato, la confessione sul peggiore difetto e l'amarezza per il cognome: «Sono marito-sessuale» - Il video x.com