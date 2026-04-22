A pochi turni dalla fine, la classifica della serie B rimane molto aperta tra il settimo e l’undicesimo posto. In palio ci sono cinque partite che potrebbero cambiare gli equilibri e decidere chi accederà ai playoff o si manterrà in zona tranquilla. La sfida tra la necessità di guardare avanti o alle spalle coinvolge più di una squadra, con alcune che preferiscono concentrarsi sugli avversari davanti, mentre altre restano attente alle minacce dietro.

Guardare chi sta davanti o guardarsi le spalle? L’ambizioso sceglierebbe la prima opzione, il prudente la seconda. Se sei il Bologna dello Juventus Stadium, invece, devi scegliere di tornare in fretta a essere una squadra per dare un senso alle ultime cinque partite di campionato in cui balla, oltre all’onore, qualche decisiva posizione di classifica, con annessi introiti da diritti televisivi. L’ad Fenucci ha tracciato la rotta: difesa dell’ottavo posto. Difesa strenua, perché arrivare ottavi, ovvero conservare l’attuale posizione di classifica, significherebbe saltare a piè pari la Coppa d’Italia ad agosto, che è stata la tradizione, da molti decenni a questa parte, di quasi tutti i Bologna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, c’è ancora da giocare. Dal settimo all’undicesimo posto. Cinque gare che pesano eccome

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