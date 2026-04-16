Adescamento di minore online a Pordenone | arrestato un uomo nel computer materiale pedopornografico

Un uomo di nazionalità indiana è stato arrestato a Pordenone dalla Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano. Durante un controllo sul suo computer, sono stati trovati materiali pedopornografici realizzati con minorenni. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, e l’indagato si trovava in possesso di contenuti illegali legati allo sfruttamento di minori online.

La Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano ha tratto in arresto in flagranza un cittadino di nazionalità indiana dopo essere stato trovato in possesso di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni.L'indagine, coordinata dalla.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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