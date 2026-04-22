Bolloré lancia il think tank cristiano e anti Macron | Meno immigrati e aborti

Un imprenditore francese ha annunciato la creazione di un nuovo think tank con orientamenti cristiani e posizioni critiche nei confronti delle politiche del governo attuale. Il progetto, annunciato in vista delle elezioni del 2027, si propone di sostenere idee conservatrici riguardo a temi come la natalità, i confini e i bilanci pubblici. L’iniziativa mira a influenzare il dibattito politico attraverso un’alleanza tra fede e questioni sociali.

L’industriale francese Vincent Bolloré, patron di grandi gruppi come Canal+, Universal Music Group o ancora Vivendi, è finito sulla graticola mainstream d’Oltralpe per aver fondato un think tank di destra e «troppo» cristiano. Il suo nome: «Institut de l’Espérance». Tradotto in italiano: Istituto della Speranza. Secondo Bloomberg News, che ha dato la notizia, alla creatura del magnate francese parteciperebbero anche altri grandi imprenditori transalpini. L’obiettivo: definire un’agenda di destra da sottoporre ai futuri candidati alle elezioni presidenziali del 2027. Tra i patron impegnati nel think tank figurerebbe anche Stanislas de Bentzmann, cofondatore e amministratore delegato di Devoteam, un gruppo specializzato nel settore tecnologico.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bolloré lancia il think tank cristiano e anti Macron: «Meno immigrati e aborti» Notizie correlate Francia, 170 scrittori si “licenziano” contro Bolloré, editore miliardario. Macron: “Difendiamo il pluralismo”Sono 170 gli scrittori che si licenziano da Grasset, editore del gruppo Hachette detenuto dal miliardario Bolloré. Il Papa, non è cristiano chi lancia bombe'"Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano con ferocia proprio nelle...