Il Papa non è cristiano chi lancia bombe'

Il Papa ha commentato che chi utilizza la violenza e le bombe non può definirsi cristiano, sottolineando la presenza di speranza tra le persone che si oppongono alle violenze e alle ingiustizie. Ha parlato di un mondo segnato da atti di violenza disumani, spesso motivati dall’avidità e dall’interesse personale. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui ha invitato a mantenere vivi i valori di pace e solidarietà.

"Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano con ferocia proprio nelle terre che hanno visto sorgere la salvezza", "profanate dalla blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, senza riguardo per la vita della gente, ritenuta al massimo effetto collaterale dei propri interessi. Ma nessun interesse può valere la vita dei più deboli", "aiutateci a proclamare chiaramente che Dio non benedice alcun conflitto" che "chi è cristiano non sta mai dalla parte di chi ieri impugnava la spada e oggi lancia le bombe". Così il Papa ai vescovi di Baghdad.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa, non è cristiano chi lancia bombe' Canzone dedicata a Cristiano Ronaldo: canta il papà di LeaoAntonio Leao, padre dell'attaccante del Milan Rafa, ha cantato un brano per Cristiano Ronaldo: ecco il video. Il papà di Leao ha dedicato questa canzone a Cristiano RonaldoAntonio Leao, padre dell'attaccante del Milan Rafa, ha in comune col figlio la passione per la musica. SCHERZO, I FRATELLI WEB CAM CHIUDONO MAMMAGIULIA E PAPAANTONIO FUORI CASA ! Temi più discussi: Santa Messa Crismale. Papa Leone XIV: compito della Chiesa è diffondere il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte; Vittorio Messori. Quel dialogo con Giussani; Il Papa ai cristiani al sud del Libano: Sono vicino a tutti voi, non perdete il coraggio; Pif al cinema: il film ...che Dio perdona a tutti nato da un dialogo con Papa Francesco. Il Papa, non è cristiano chi lancia bombe'(ANSA) - ROMA, 10 APR - 'Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano ... notizie.tiscali.it Papa Leone XIV, l’appello contro le guerre: Non è cristiano chi lancia le bombe. Dio non benedice i conflitti, sono una blasfemiaIl Papa condanna la guerra e la brutalità degli affari, definendo i cristiani segni di speranza contro violenza e interessi ... affaritaliani.it Emmanuel e Brigitte Macron, in Vaticano incontrano papa Leone XIV. E prima si concedono un pranzo e una passeggiata - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Il welfare contrasti l’ingiustizia con un’equa distribuzione delle ricchezze Il Papa ai dirigenti e al personale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale in Italia osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com