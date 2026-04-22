Boeing annuncia consegne record Perdita quasi azzerata nel 1° trimestre

Boeing ha comunicato di aver ridotto significativamente la perdita nel primo trimestre dell’anno, segnando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. La società ha registrato un aumento nelle consegne di aeromobili, con una crescita spinta soprattutto dalla divisione commerciale. In parallelo, l’azienda sta portando avanti progetti speciali, tra cui la missione Artemis II, che ha riportato un equipaggio umano sulla Luna.

Boeing ha annunciato una riduzione della perdita nel primo trimestre dell’anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni di prodotto, specialmente quella commerciale, mentre lavora anche su progetti speciali come la recente missione Artemis II, che ha riportato l’uomo verso la Luna. I numeri chiave del trimestre. La big americana ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 14% a 2,22 miliardi di dollari, che si confrontano con una stima di 21,78 miliardi (previsioni LSEG). Il risultato operativo si è attestato a 448 milioni di dollari, risultando in calo del 3% rispetto al 2025. Il risultato netto del trimestre fa emergere una perdita di 7 milioni di dollari, in calo rispetto ad un rosso di 31 milioni accusato lo scorso anno, mentre l’ EPS ha evidenziato una perdita di 11 cent contro i 16 cent del 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Boeing annuncia consegne record. Perdita quasi azzerata nel 1° trimestre Notizie correlate Stellantis stima 1,4 milioni di consegne consolidate nel primo trimestre (+12%)Stellantis stima consegne consolidate per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2026 a 1,4 milioni di unità, con un aumento del 12% rispetto all'anno... Leggi anche: Amazon Prime, consegne record nel 2025: nel casertano boom di toner, preservativi e profumatori per ambienti Altri aggiornamenti Si parla di: Boeing accelera le consegne del primo trimestre sotto l'occhio vigile della FAA – Intervista. Boeing annuncia consegne record. Perdita quasi azzerata nel 1° trimestreBoeing ha annunciato una riduzione della perdita nel primo trimestre dell’anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni di prodotto, specialmente quella commerciale, mentre lavora ... quifinanza.it Boeing batte le stime con l’aumento delle consegne, azioni in rialzoAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com