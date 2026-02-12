Amazon Prime consegne record nel 2025 | nel casertano boom di toner preservativi e profumatori per ambienti

Amazon Prime accelera nel casertano. Nel 2025, il servizio consegna sempre più rapidamente e il numero di ordini aumenta. La zona registra un vero e proprio boom di toner, preservativi e profumatori per ambienti, con i corrieri che lavorano a ritmo serrato per rispettare le consegne record.

Oltre 230 milioni di prodotti recapitati in Italia in giornata o in un giorno. Cresce la consegna veloce anche nel casertano Consegne sempre più rapide e un numero di ordini in costante crescita anche nel territorio casertano. Nel 2025 Amazon Prime ha registrato in Italia le consegne più veloci di sempre, con oltre 230 milioni di prodotti recapitati in giornata o entro un giorno ai clienti Prime. Un dato che si inserisce in un trend globale da record: più di 13 miliardi di prodotti consegnati nel mondo con le stesse modalità rapide. A livello nazionale, i clienti Prime hanno risparmiato mediamente oltre 135 euro grazie alle spedizioni veloci e gratuite, quasi tre volte il costo dell’abbonamento annuale.🔗 Leggi su Casertanews.it

