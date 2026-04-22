Bmw Serie 7 com’è fatta la nuova ammiraglia di Monaco

La nuova BMW Serie 7 è stata presentata come l'ultima evoluzione dell'ammiraglia del marchio. La vettura combina elementi di lusso e tecnologia, offrendo motorizzazioni sia elettriche che ibride. Sono stati introdotti nuovi dettagli nel design e aggiornamenti nelle funzionalità interne. La produzione si svolge nello stabilimento del marchio e le consegne sono previste nei prossimi mesi.

La nuova ammiraglia della casa bavarese si aggiorna profondamente a metà del suo ciclo di vita, elevando il concetto di berlina di lusso attraverso un massiccio travaso tecnologico derivato dalle soluzioni Neue Klasse. La nuova Bmw Serie 7, che celebra la sua anteprima mondiale al Salone di Pechino 2026, si presenta con un design monolitico che ne esalta la presenza scenica, introducendo elementi distintivi come la calandra a doppio rene Iconic Glow e i proiettori in cristallo. La produzione inizierà a luglio 2026 nello stabilimento di Dingolfing, in Germania, su un'unica linea di montaggio. Il look è dominato da superfici levigate con una silhouette che mette in risalto la nuova identità visiva del brand per il segmento luxury.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw Serie 7, com’è fatta la nuova ammiraglia di Monaco BMW Série 7 E38 : le summum de la perfection Notizie correlate BMW Alpina: Logo rinnovato e nuova era nel lusso automobilistico dopo l’integrazione nel Gruppo BMW.BMW Alpina: Una Nuova Era per il Lusso e le Prestazioni Il marchio BMW Alpina ha inaugurato una nuova fase della sua storia il 12 febbraio 2026, con... Volvo ES90, la nuova ammiraglia elettrica tra comfort, tecnologia e ricarica rapidaSulle colline dell’Emilia-Romagna la nuova Volvo ES90 si presenta con una formula che prova a tenere insieme più elementi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La nuova BMW Serie 7 sarà fatta così; La nuova BMW i7: sostenibilità nel prodotto e nella produzione; Salone di Pechino 2026: le novità più attese in Europa, dalla Smart #2 alla BMW Serie 7 | Quattroruote.it; La nuova BMW Serie 6 sta arrivando: il render svela il design. La Mia Auto: tutteLa nuova ammiraglia della casa bavarese si aggiorna profondamente a metà del suo ciclo di vita, elevando il concetto di berlina di lusso attraverso un massiccio travaso tecnologico derivato dalle ... gazzetta.it BMW Serie 7, più scelta nel mercato del lussoche vede così ampliarsi la sua gamma di modelli, tra i più innovativi nel segmento delle berline di lusso. Fra queste, la BMW 740d, in arrivo il prossimo autunno, sarà dotata per la prima volta di un ... motorionline.com BMW Serie 2 Coupé. Linee pulite, proporzioni perfette e una guida che resta fedele alla vera essenza sportiva: motore anteriore, trazione posteriore. Un’auto pensata per chi non cerca solo un mezzo, ma sensazioni reali ogni volta che si mette al volante. - facebook.com facebook