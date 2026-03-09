Volvo ES90 la nuova ammiraglia elettrica tra comfort tecnologia e ricarica rapida

La Volvo ES90, nuova ammiraglia elettrica, viene presentata sulle colline dell’Emilia-Romagna. La vettura combina comfort e tecnologia, offrendo anche una ricarica rapida. È stata svelata in una cerimonia di lancio che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche principali dell’auto, senza approfondire dettagli tecnici o motivazioni dietro il progetto.

Sulle colline dell'Emilia-Romagna la nuova Volvo ES90 si presenta con una formula che prova a tenere insieme più elementi. La linea è slanciata, con proporzioni che richiamano il mondo delle berline, ma il grande portellone posteriore e l'impostazione generale la avvicinano anche a una fastback moderna. A questo si aggiunge un'altezza da terra leggermente superiore alla media del segmento, scelta che incide sulla postura su strada e sulla percezione di spazio a bordo. Il risultato è un modello con cui Volvo amplia il concetto tradizionale di ammiraglia elettrica. Comfort e spazio a bordo. Su strada, la ES90 mette al centro soprattutto il comfort di marcia.