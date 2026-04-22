BMW 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, BMW presenta una gamma di oltre 20 modelli, tra cui la Serie 1, con prezzi e allestimenti variabili. L’offerta comprende veicoli di diverse dimensioni e motorizzazioni, destinati a coprire le esigenze di una clientela sempre più vasta. La casa automobilistica ha aggiornato la sua gamma a fine aprile, mantenendo una presenza significativa nel settore dei veicoli premium italiani.

Aggiornato 22 aprile 2026: la gamma BMW Italia 2026 è la più articolata del mercato premium, con oltre 20 modelli dalla Serie 1 (35.500€) alla Serie 7 ammiraglia (135.900€). Il momento-chiave dell’anno è il debutto della nuova iX3 Neue Klasse da marzo 2026 (69.900€, 805 km WLTP) — prima BMW della nuova piattaforma elettrica che ridefinisce il futuro del marchio fino al 2030. Leggi anche: Audi gamma · VW gamma · Alfa Romeo 2026 BMW è il costruttore premium bavarese che, insieme ad Audi e Mercedes, compone il “triumvirato tedesco”. La gamma 2026 è la più ricca di sempre: cinque famiglie di berlinecoupé (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), otto SUV (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, XM), tre linee 100% elettriche (i4, i5, i7, iX + la nuova iX3 Neue Klasse), la Z4 roadster, la M2M3M4M5M8 sportive e l’XM plug-in hybrid 748 CV.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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BMW iX3 2026 | Prova, pregi e difetti della 100% elettrica tedesca. Da 69.900 euro

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