BLOG | Arezzo in una buca? Il video di Leobi

Un video pubblicato da un creator digitale mostra una scena che rappresenta le condizioni delle strade in una città italiana. Utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale, l’autore ha ricostruito una situazione che evidenzia alcune criticità lungo le strade. Il filmato mira a rappresentare visivamente le problematiche legate al dissesto stradale, senza riferimenti a eventi specifici o responsabilità dirette.

Arezzo è finita in una buca? Ecco il video di Leonardo Bigliazzi, il creator digitale Leobi, che interpreta, grazie all'AI, il problema delle strade dissestate ad Arezzo. .🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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