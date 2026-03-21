ogni 3 giorni una gomma vittima di una buca

Ogni tre giorni, un automobilista di Urbino ha un problema con una gomma forata da una buca sulla strada. Nei primi due mesi del 2026, venti cittadini hanno subito questo inconveniente, evidenziando un problema che riguarda le carreggiate della zona. I viaggiatori devono fare attenzione non solo al traffico, ma anche alle condizioni delle strade che percorrono.

I viaggiatori devono prestare attenzione alla strada. Ma anche alle buche sulle strade di Urbino. Sono già 20 i cittadini che nei primi 2 mesi del 2026 hanno fatto conoscenza diretta con le carreggiate connesse: una media di 1 ogni 3 giorni. Oltre ai potenziali disagi ci sono i danni per i mezzi e quindi c’è il lato economico che cadrebbe direttamente su via Puccinotti: infatti al Comune sarebbero arrivate richieste di risarcimento per circa 15mila euro per pneumatici squarciati, cerchioni rotti e danni alle vetture. Secondo Maria Francesca Crespini, consigliere di opposizione e leader della lista “Futura“, questo è dovuto "alla cattiva manutenzione delle strade e del verde pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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