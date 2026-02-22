Tom e Jerry nella vecchiaia il video virale di Leobi ha superato 5milioni di visualizzazioni

Il video di LeoBi mostra Tom e Jerry invecchiati, attirando oltre cinque milioni di visualizzazioni. La causa di questo successo risiede nel modo in cui il direttore creativo Leonardo Bigliazzi ha reinterpretato i personaggi, rendendoli più realistici e umani. La clip mostra i due amici anziani che si confrontano in situazioni divertenti e toccanti, suscitando empatia tra gli spettatori di tutto il mondo. La popolarità del video continua a crescere sui social network.

Una storia che smuove la nostalgia degli anni '90, che parla ai Millennials di tutto il mondo. Fortissime le condivisioni nel sud est asiatico, in America e ora anche in Italia Tom e Jerry nella loro vecchiaia. Il nuovo video di LeoBi, il direttore creativo Leonardo Bigliazzi, sta spopolando a livello internazionale. In 48 ore ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni, dopo sole 20 ore dalla pubblicazione ne aveva già 1 milione e mezzo. Perché? Che storia racconta? Che lavoro c'è dietro? Il 36enne di Arezzo lavora da 15 anni nel campo della comunicazione, creatività grafica e video editing. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

