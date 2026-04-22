Blocco stradale tra San Giacomo e Ragusa | 30 minuti di attesa

Un blocco stradale tra San Giacomo e Ragusa ha causato un'ora di attesa e problemi alla circolazione. La situazione si è verificata a causa di disagi legati alla gestione dei passaggi a livello lungo la strada che collega le due località. La circolazione è rimasta bloccata per circa trenta minuti prima che la situazione tornasse alla normalità. La questione ha attirato l’attenzione sulla gestione del traffico in quella zona.

L’efficienza dei trasporti sulla direttrice che collega San Giacomo a Ragusa è finita sotto la lente d’ingrandimento a causa di gravi disagi causati dalla gestione dei passaggi a livello. Enrico M., un pendolare che percorre quotidianamente questo tragitto in automobile, ha denunciato un sistema che penalizza studenti e lavoratori durante le ore di maggiore affluenza, evidenziando come l’attesa possa protrarsi fino a 30 minuti per via della chiusura delle barriere ferroviarie. La problematica segnalata riguarda specificamente l’area della Giarratana-Ragusa, dove la convivenza tra il traffico veicolare privato e l’attività ferroviaria sembra aver raggiunto un punto di rottura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco stradale tra San Giacomo e Ragusa: 30 minuti di attesa Notizie correlate Fabrizio Corona rilancia “Falsissimo” dopo il blocco Mediaset: annunciate 30 minuti ineditiAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della... Incidente stradale tra San Severo e San Paolo: scontro tra ambulanza e Doblò, ci sono feritiL'incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 142 che collega San Paolo di Civitate a San Severo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Milano Marathon 2026: cambia tutto. Blocco del traffico, nuovo percorso e l'elenco delle strade chiuse; San Giacomo, divieti senza lavori e auto rimosse: 180 euro a testa, situazione assurda; Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una chiesetta; Incidente mortale sulla provinciale tra Carisio e Santhià: muore Andrea Trizzino. La “Lupa di mare” avvolge Licata. Il Faro di San Giacomo e l’area portuale suggestivamente avvolti dalla nebbia fitta e improvvisa arrivata dal mare. facebook Oggi per Tovo San Giacomo domenica di festa si celebra la Madonna delle Grazie, una solennità da sempre molto sentita fra la comunità e non solo. Dalle 17 si potrà ammirare il magnifico simulacro lungo le vie del a paese @VisitMaremola x.com