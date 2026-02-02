Fabrizio Corona rilancia Falsissimo dopo il blocco Mediaset | annunciate 30 minuti inediti

Fabrizio Corona torna a parlare di “Falsissimo” e annuncia una versione inedita della puntata che Mediaset ha bloccato. Dopo la rimozione su YouTube per violazioni di copyright, l’ex re dei paparazzi promette di pubblicare 30 minuti di contenuti mai visti, disponibili da lunedì 2 febbraio alle 21. Corona si dice determinato a portare avanti il suo progetto, sfidando le restrizioni e puntando a raggiungere il pubblico con nuove immagini e interviste.

L'ex re dei paparazzi promette una nuova versione della puntata rimossa da YouTube per violazione di copyright: uscita fissata per lunedì 2 febbraio alle 21. Fabrizio Corona torna all'attacco dopo il blocco imposto da Mediaset. Ospite in una discoteca, l'ex paparazzo ha annunciato che lunedì 2 febbraio 2026 ripubblicherà su YouTube la puntata di Falsissimo rimossa per violazione di copyright.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo il blocco delle sue puntate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

