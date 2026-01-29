Incidente stradale tra San Severo e San Paolo | scontro tra ambulanza e Doblò ci sono feriti

Questa mattina sulla strada tra San Severo e San Paolo è successo un incidente tra un’ambulanza e un Doblò. L’impatto si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio, sulla provinciale 142. Fortunatamente, ci sono feriti, ma ancora non sono chiare le condizioni di tutti i coinvolti. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto.

L'incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 142 che collega San Paolo di Civitate a San Severo. Feriti il paziente dell'ambulanza, l'autista, l'infermiere e il soccorritore Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, sulla strada provinciale 142 che collega San Paolo di Civitate a San Severo, si è verificato un incidente stradale tra un'ambulanza della postazione ‘Torre 1’ e un Fiat Doblò. Nel violento impatto entrambi i mezzi sono stati danneggiati. Il paziente che era a bordo dell'ambulanza e i tre sanitari sono stati trasportati all'ospedale più vicino, il Masselli Mascia di San Severo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

