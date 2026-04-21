Palestre scolastiche due Municipi bloccano tutto | 25mila sportivi romani restano nell' incertezza

Due municipi di Roma non hanno ancora pubblicato il bando per l’assegnazione delle palestre scolastiche, lasciando in sospeso l’utilizzo di queste strutture. La procedura, prevista per il prossimo quadriennio, non è ancora stata avviata, e questa situazione riguarda circa 25.000 studenti e sportivi che frequentano regolarmente le palestre delle scuole. La mancanza di un bando ufficiale blocca le attività sportive nelle strutture comunali.

Due municipi non hanno ancora provveduto a pubblicare il bando necessario all’assegnazione, per il prossimo quadriennio, delle palestre scolastiche. E non averlo fatto rischia di avere serie ripercussioni per un’utenza vastissima, quella che fa affidamento sugli impianti scolastici per fare sport.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Rinnovate le attrezzature sportive in 49 palestre scolasticheNuove attrezzature sportive per le palestre scolastiche del territorio: la Città metropolitana di Venezia ha previsto un investimento di 570mila euro... La guerra delle palestre nelle scuole di Roma, i presidi: "I municipi minacciano la nostra autonomia"L'Associazione nazionale presidi ha scritto al sindaco Gualtieri e all'assessora Pratelli per denunciare "atteggiamenti censori e intimidatori" “Dai... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sport pomeridiano nelle palestre scolastiche, ma a Bari non sempre è possibile: Manca personale - VIDEO; Palestra di via Longhena: nuovo tetto e biblioteca in cantiere nel Municipio XII. Stop alle proroghe post Covid, Roma nord mette a bando 25 palestre scolasticheL’Italia è fuori dai mondiali di calcio che questa estate si disputeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti d’America, ma Roma continua a lavorare alla crescita dello sport e lo fa puntando sulle ... romatoday.it La guerra delle palestre nelle scuole di Roma, i presidi: I municipi minacciano la nostra autonomiaIn una lettera, firmata da Mario Rusconi e Cristina Costarelli, presidenti rispettivamente dell’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, i dirigenti scolastici denunciano di aver ricevuto ... romatoday.it Bari è la prima città metropolitana d’Italia a rendere le palestre scolastiche accessibili anche fuori dall’orario didattico: sera, weekend e mesi estivi. Grazie al nuovo regolamento gli spazi potranno essere utilizzati da associazioni sportive e realtà sociali c facebook È LEGGE 41 mesi di gestazione, ma oggi il voto all’unanimità del Senato che ha confermato quello della Camera dello scorso ottobre, la proposta di legge a mia prima firma sull’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurriculare da oggi è le x.com