Palestre scolastiche due Municipi bloccano tutto | 25mila sportivi romani restano nell' incertezza

Da romatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due municipi di Roma non hanno ancora pubblicato il bando per l’assegnazione delle palestre scolastiche, lasciando in sospeso l’utilizzo di queste strutture. La procedura, prevista per il prossimo quadriennio, non è ancora stata avviata, e questa situazione riguarda circa 25.000 studenti e sportivi che frequentano regolarmente le palestre delle scuole. La mancanza di un bando ufficiale blocca le attività sportive nelle strutture comunali.

Due municipi non hanno ancora provveduto a pubblicare il bando necessario all’assegnazione, per il prossimo quadriennio, delle palestre scolastiche. E non averlo fatto rischia di avere serie ripercussioni per un’utenza vastissima, quella che fa affidamento sugli impianti scolastici per fare sport.🔗 Leggi su Romatoday.it

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