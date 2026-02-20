La guerra delle palestre nelle scuole di Roma i presidi | I municipi minacciano la nostra autonomia

I presidi delle scuole di Roma accusano i municipi di mettere in discussione la loro autonomia con minacce e pressioni. La causa principale riguarda la gestione delle palestre scolastiche, che i dirigenti ritengono essere ostacolata da decisioni esterne non condivise. In particolare, alcuni municipi hanno tentato di imporre restrizioni senza consultare direttamente le scuole, creando tensioni e conflitti. I presidi hanno scritto al sindaco Gualtieri e all’assessora Pratelli, chiedendo chiarimenti e rispetto per le loro competenze. La disputa riguarda ora anche la gestione delle strutture sportive nelle scuole romane.

L'Associazione nazionale presidi ha scritto al sindaco Gualtieri e all'assessora Pratelli per denunciare "atteggiamenti censori e intimidatori" "Dai municipi minacce e comportamenti lesivi dell'autonomia scolastica". L'accusa arriva dai presidi di Roma che si sono rivolti al sindaco, Roberto Gualtieri, e all'assessora alla scuola, Claudia Pratelli, per denunciare una situazione che, dicono, è "contraria ai principi di leale collaborazione tra le istituzioni". E che ha come oggetto le palestre delle scuole. In una lettera, firmata da Mario Rusconi e Cristina Costarelli, presidenti rispettivamente dell'Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, i dirigenti scolastici denunciano di aver ricevuto dagli uffici municipali "richieste non ammissibili quali l'invito ai consigli d'istituto a 'riesaminare' decisioni già assunte in riferimento all'utilizzo delle palestre".