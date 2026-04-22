Blitz antidroga nei vicoli della movida | trovati tre etti di hashish in casa di un 19enne

Durante un'operazione antidroga nei vicoli della movida, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni trovato in possesso di circa tre etti di hashish nella sua abitazione. L'episodio si è verificato a Nettuno, dove le forze dell'ordine hanno condotto un controllo che ha portato al sequestro e all'arresto. Il giovane è stato trasferito in caserma in attesa delle procedure giudiziarie.