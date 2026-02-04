Blitz all’alba di carabinieri e polizia operazione anticamorra a Scampia

Questa mattina, all’alba, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione a Scampia. Le forze dell’ordine stanno eseguendo un’operazione anticamorra nel quartiere, con mezzi e agenti che si muovono rapidamente. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui risultati dell’intervento.

Dall'alba è in corso una operazione anticamorra congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel quartiere di Scampia, a Napoli. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, terrà alle ore 10:30 presso gli uffici della Procura.

