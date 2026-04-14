Il settore della finanza decentralizzata (DeFi) ha visto il valore totale bloccato nei protocolli salire a 95 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta una crescita stabile rispetto alle oscillazioni di valore che si sono verificate nel 2021. La tendenza attuale si distingue per la sua solidità, con un ritorno più regolare rispetto alle precedenti fasi di mercato.

Il valore totale bloccato nei protocolli DeFi ha raggiunto la soglia dei 95 miliardi di dollari, segnando un ritorno strutturale che si distingue nettamente dalle fluttuazioni speculative del 2021. Questo incremento riflette una domanda reale e costante, mentre in Giappone si sta delineando un modello finanziario nazionale basato sulla sovranità digitale e l’uso della valuta locale tramite JPYC e Hashport Wallet. I dati più recenti indicano che il capitale è tornato a fluire nel settore, ma con una dinamica diversa rispetto al passato. Dopo la correzione avvenuta dopo il picco del 2021, che aveva eliminato gran parte dell’entusiasmo speculativo, i 95 miliardi di dollari attualmente depositati on-chain testimoniano un cambiamento di natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DeFi a 95 miliardi: la nuova era della finanza digitale tra yen e codice

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