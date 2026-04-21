Un gruppo europeo attivo nel settore del fai da te torna sulle televisioni nazionali italiane, annunciando una strategia multicanale per rafforzare la relazione con i consumatori. La novità riguarda la ripresa della presenza televisiva, in aggiunta alle altre piattaforme digitali, con l’obiettivo di ampliare la propria visibilità e comunicare direttamente con il pubblico. Questa mossa si inserisce in un piano più ampio di consolidamento nel mercato italiano.

Il gruppo europeo specializzato nel settore del fai da te riprende la presenza sui canali televisivi nazionali con una strategia multicanale che punta a consolidare il legame con i consumatori italiani. L’iniziativa, attiva dal 19 aprile e destinata a proseguire fino al 23 maggio, mette al centro la capacità di integrare i punti vendita fisici con le soluzioni digitali. Con un presidio territoriale che conta attualmente 57 punti vendita, OBI punta a rafforzare la propria rilevanza sul mercato nazionale attraverso un piano di comunicazione gestito dall’agenzia Wavemaker Italy. Il progetto mediatico si avvale di spot con durata di 20 e 15 secondi, accompagnati da video tematici della durata di 10 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OBI conquista la TV: la nuova sfida digitale per il fai da te

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