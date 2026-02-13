Blake Lively e Justin Baldoni in tribunale il set da mahjong e l' accordo che non si trova
Blake Lively e Justin Baldoni sono stati chiamati in tribunale a New York a causa di un problema irrisolto tra loro. La causa riguarda un investimento condiviso in un progetto cinematografico e, secondo fonti vicine, i due non sono riusciti a trovare un accordo durante il tentativo di conciliazione, al quale ha partecipato solo Baldoni. La tensione tra gli attori si è fatta evidente anche fuori dall'aula, con un episodio curioso: sul tavolo del processo, si vede un set da mahjong, simbolo di un tentativo di avvicinamento che non ha portato a una soluzione. Se non si raggiunge un accordo, il procedimento si sposter
Come risaputo, il motivo dell'incontro è la causa intentata da Lively contro Baldoni, accusato di molestie sessuali sul set del film del 2024, It Ends With Us, e di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei. Nel frattempo, la precedente causa da 400 milioni di dollari intentata da Baldoni per diffamazione ed estorsione contro Lively e suo marito, Ryan Reynolds, è stata respinta da un giudice nel giugno 2025. Se una parte del caso è quindi stata chiusa, rimane da stabilire la verità giudiziaria sulla prima causa, il che ha portato ai colloqui di oggi chiusi, appunto, senza raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
