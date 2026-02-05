Lane vince contratto da 336 milioni di dollari per l' ampliamento della interstate 64 in Virginia

Lane, la società americana del Gruppo Webuild, ha vinto un grosso appalto da 336 milioni di euro per allargare e modernizzare l’Interstate 64 a Norfolk, Virginia. La gara era molto ambita, e alla fine Lane si è assicurata il contratto, che prevede lavori di progettazione e costruzione. La notizia arriva in un momento di crescita per l’azienda, che si prepara a iniziare i lavori nei prossimi mesi.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Lane, controllata statunitense del Gruppo Webuild, si è aggiudicata il contratto da 389 milioni di dollari (circa 336 milioni in euro, 100% Lane) per la progettazione e realizzazione dei lavori di ampliamento e ammodernamento della Interstate 64 (I-64) a Norfolk, Virginia, negli Usa. Commissionata dal Virginia Department of Transportation (Vdot), l'opera è strategica per la mobilità in una delle aree più dinamiche della costa orientale degli Stati Uniti. Con questo nuovo contratto, Webuild consolida la leadership negli Stati Uniti, dove è impegnata in progetti chiave per la mobilità sostenibile e il potenziamento della resilienza delle infrastrutture.

