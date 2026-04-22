Bivacchi in via Santa Chiara sanzionate due persone e una terza era irregolare
Nelle mattinate dell'8 e del 14 aprile, la Polizia locale di Modena è intervenuta in via Santa Chiara a seguito di segnalazioni di bivacchi nel porticato di uno stabile. Durante i controlli, sono state sanzionate due persone per violazioni amministrative e una terza è risultata irregolare. Le operazioni hanno portato all'identificazione e alla verifica delle condizioni delle persone presenti nell'area.
Nelle mattinate dell'8 e del 14 aprile, in via Santa Chiara a Modena, la Polizia locale è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni relative a situazioni di bivacco all'interno del porticato di uno stabile, per verificare l'eventuale presenza di persone accampate.Nel corso delle verifiche.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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