Bivacchi in via Santa Chiara sanzionate due persone e una terza era irregolare

Nelle mattinate dell'8 e del 14 aprile, la Polizia locale di Modena è intervenuta in via Santa Chiara a seguito di segnalazioni di bivacchi nel porticato di uno stabile. Durante i controlli, sono state sanzionate due persone per violazioni amministrative e una terza è risultata irregolare. Le operazioni hanno portato all'identificazione e alla verifica delle condizioni delle persone presenti nell'area.