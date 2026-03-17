Santa Maria Nuova tra infiltrazioni e bivacchi Ma almeno per il primo problema c’è la soluzione

A Santa Maria Nuova si registrano infiltrazioni d'acqua e bivacchi, problemi noti nel quartiere. L'amministrazione ha comunicato di aver individuato le risorse necessarie per intervenire sulla copertura del tetto, stimando un investimento di circa 50 mila euro. L’assessore ai Lavori pubblici ha confermato che i fondi saranno disponibili ad aprile, con l’avvio del progetto già pianificato.

Trovate le risorse per sistemare il tetto di Santa Maria Nuova. Lo assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari: "L’intervento (circa 50mila euro) sarà finanziato nel mese di aprile con l’avanzo di bilancio, mentre il progetto è già in atto". Non si perderà tempo con le gare per l’affidamento dei lavori, "in quanto grazie agli accordi quadro – spiega Ilari – appena avremo la disponibilità dei fondi la ditta potrà subito partire con i lavori. Da maggio inizieranno tutti gli interventi di manutenzione per un importo di circa un milione di euro e tra questi ci sarà anche Santa Maria Nuova". In ogni caso i lavori nella chiesa inizieranno dopo l’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria Nuova tra infiltrazioni e bivacchi. Ma almeno per il primo problema c’è la soluzione Articoli correlati Così Santa Maria Nuova ha abbracciato il PeruginoIn tanti ieri pomeriggio a vedere il Perugino (pala, predella e lunetta) nella chiesa di Santa Maria Nuova. La nuova stagione turistica è alle porte: parte il tesseramento Pro loco a Santa Maria MaggioreSi apre ufficialmente la campagna di tesseramento per la Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. Tutto quello che riguarda Santa Maria Nuova Temi più discussi: CUCINE OSPEDALIERE DEL SANTA MARIA NUOVA. FP CGIL E UIL FPL I LAVORATORI RISPONDONO ALLE ACCUSE MEDIATICHE. OLTRE LA METÀ DEGLI OPERATORI SI DISSOCIA DAL PARAGONE CON 'CUCINE DA INCUBO'; Reggio Emilia, paziente aggredito con spray al peperoncino al Santa Maria Nuova; Asilo nido a Santa Maria Nuova, la maggioranza replica a Lolli: Opera strategica attesa da anni; Spray al peperoncino in ospedale: paziente aggredito al Santa Maria Nuova. Santa Maria Nuova tra infiltrazioni e bivacchi. Ma almeno per il primo problema c’è la soluzioneTrovate le risorse per sistemare il tetto di Santa Maria Nuova. Lo assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari: L’intervento (circa 50mila euro) sarà finanziato nel mese di aprile con ... ilrestodelcarlino.it Apre a Santa Maria Nuova l'ambulatorio fiorentino per le disposizioni anticipate di trattamentoÈ partito da qualche settimana anche a Santa Maria Nuova presso la Struttura Nefrologia e Dialisi il servizio dedicato che fornisce informazioni mediche ... gonews.it E' successo domenica nel reparto di Medicina 1 al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Protagonista un uomo in stato di alterazione, cinque sanitari hanno accusato malesseri - facebook.com facebook