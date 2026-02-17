Robert Dorgan, un uomo transgender di 56 anni che usava il nome di Roberta Esposito, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando due morti e lasciando altre tre persone ferite. La tragedia si è verificata nel momento in cui Dorgan, che era padre di un giovane atleta presente alla partita, ha sparato con un'arma da fuoco, prima di togliersi la vita.

Nuova sparatoria durante una partita di hockey sul ghiaccio liceale a Pawtucket, in Rhode Island. Il 56enne Robert Dorgan, trans che usava il nome di Roberta Esposito, ha ucciso due persone e ferito gravemente altre tre prima di uccidersi. Era il padre di uno degli atleti che giocavano al torneo e, in base a quanto riportano le autorità, l’evento sarebbe dovuto ad una disputa familiare. Robert, che aveva più armi da fuoco, ha sparato contro i parenti e un conoscente sugli spalti dello stadio. Intanto, il capo della polizia Tina Goncalves ha riferito che, dopo il gesto compiuto dal genitore, un cittadino ha cercato di bloccarlo, visto che l’attentatore aveva una seconda arma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa, transgender spara e uccide due persone a una partita di hockey: era il padre di un atleta

Rhode Island, uccide moglie e spara ai figli durante una partita di hockey, poi si toglie la vita. Il panico tra il pubblico – Il videoUn uomo ha sparato durante una partita di hockey nel Rhode Island, uccidendo la moglie e ferendo altri quattro bambini, poi si è tolto la vita.

Rhode Island, sparatoria a una partita di hockey: 3 morti. «L’assassino è mio padre, era malato» – Il videoUn uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, uccidendo tre persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.