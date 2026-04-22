Bivacchi in via Santa Chiara due persone sanzionate e una accompagnata al Centro rimpatri

Nelle mattinate dell’8 e del 14 aprile, la Polizia locale di Modena è intervenuta in via Santa Chiara a seguito di segnalazioni riguardanti bivacchi nel porticato di uno stabile. Durante i controlli, sono state sanzionate due persone e una terza è stata accompagnata al Centro rimpatri. Le operazioni sono state condotte per verificare la presenza di persone accampate nelle zone interessate.

Nelle mattinate dell'8 e del 14 aprile, in via Santa Chiara a Modena, la Polizia locale è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni relative a situazioni di bivacco all'interno del porticato di uno stabile, per verificare l'eventuale presenza di persone accampate.Nel corso delle verifiche.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Bivacchi in via Santa Chiara, sanzionate due persone e una terza era irregolareNelle mattinate dell'8 e del 14 aprile, in via Santa Chiara a Modena, la Polizia locale è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni relative a... Controlli igienico-sanitari nel centro di Catania: sanzionate due attività alimentariABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche dei carabinieri sulla sicurezza alimentare Controlli mirati sulla sicurezza alimentare sono stati effettuati nel...