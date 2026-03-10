Palio dei Somari a Torrita di Siena | dal 14 al 22 marzo la 69esima edizione

Dal 14 al 22 marzo si terrà a Torrita di Siena la 69esima edizione del Palio dei Somari, una tradizione che si ripete ormai da molti anni. L’evento coinvolge diverse attività e attrazioni legate alla corsa dei somari e si svolge nel centro storico della città, attirando visitatori e appassionati da tutta la regione. La manifestazione è considerata uno degli appuntamenti più attesi del calendario locale.

Firenze 10 marzo 2026 – Tutto pronto per il Palio dei Somari a Torrita di Siena: dal 14 al 22 marzo va in scena la 69esima edizione della storica manifestazione. L'Associazione Sagra San Giuseppe Ets ha presentato in Regione. Il 12 marzo la tradizionale diretta televisiva. Il programma. La 69esima edizione si aprirà giovedì 12 marzo, alle ore 21 presso la Sala Abbozzi di Palio, con la tradizionale diretta televisiva Nti per la presentazione ufficiale della manifestazione. Il primo grande weekend entrerà nel vivo sabato 14 marzo: alle ore 18:00 in via B. Peruzzi sarà presentata la targa celebrativa dei 60 anni della manifestazione; dalle 18:30 in Piazza Matteotti spazio alla rievocazione storica e al sorteggio delle batterie della corsa, con la riconsegna del premio "Sfoggiato" da parte della Contrada Porta Gavina.