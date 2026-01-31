aeroporto fiumicino per fare la quarta pista si costruisce sulla riserva naturale

L’Aeroporto di Fiumicino si appresta a costruire una quarta pista, nonostante le proteste sulla riserva naturale. Il Comune di Mario Baccini ha dato il via libera al progetto, che prevede di ampliare le capacità dello scalo. La decisione ha suscitato polemiche tra chi teme danni all’ambiente e chi vede nella nuova pista un passo avanti per il traffico aereo della capitale. Ora bisognerà capire come si evolveranno le discussioni e le eventuali opposizioni.

L’Aeroporto di Fiumicino avrà la sua quarta pista. Lo sviluppo del progetto ha trovato l’ok dal Comune guidato da Mario Baccini. Il piano di sviluppo è stato però rivisto affinché fosse sostenibile e non interferisse sul piano ecologico, faunistico e idrogeomorfologico. Lo stesso sindaco ha promesso che l’operazione sarà portata avanti nel pieno rispetto ambientale dell’area protetta. Perché proprio questo era il punto che aveva scoraggiato interventi in passato: la quarta pista sarà costruita all’interno della riserva naturale statale del Litorale Romano. Oltre al quadro ambientale, l’amministrazione ha specificato che la quarta pista dovrà essere accompagnata da benefici concreti per la città e i cittadini: quindi lo sviluppo dello scalo sarà integrato da interventi infrastrutturali, ambientali e culturali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

