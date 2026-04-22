Un bambino è stato lasciato in una Culla per la Vita e affidato alle cure degli operatori. Il primo soccorritore che ha trovato il neonato si chiama Pietro. La motivazione dietro la scelta del nome del piccolo non è stata resa nota pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla funzionalità della struttura di accoglienza. Nessun altro dettaglio sulle circostanze del ritrovamento è stato comunicato fino a questo momento.

IL RETROSCENA. Ecco il perché della scelta del nome per il piccolo ritrovato nella Culla per la Vita. Ma perché proprio Pietro? È la domanda che si stanno ponendo un po’ tutti da quando è stato reso noto che il neonato affidato domenica mattina alla «Culla per la Vita» della Croce Rossa a Loreto è stato chiamato con questo bellissimo nome. Attorno a lui c’è il massimo riserbo, questo per tutelare in primis questa vita indifesa e poi anche chi si sta prodigando, giorno e notte, per aiutarlo in questi primi giorni della sua vita, che Pietro sta inevitabilmente trascorrendo senza avere vicino la mamma. Trapela però quella che sarebbe la...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bimbo affidato alla Culla per la Vita: Pietro è il nome del primo soccorritore

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