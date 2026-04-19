Neonato affidato alla Culla per la vita di Bergamo è in buone condizioni e si trova in ospedale

Un neonato di sesso maschile è stato depositato nella Culla per la vita di Bergamo. Attualmente si trova in ospedale e le sue condizioni sono considerate buone. La decisione di affidarlo a questo servizio è stata confermata dalle autorità competenti. La culla è un sistema che permette di lasciare il bambino in modo sicuro e anonimo. La polizia ha avviato le verifiche necessarie per identificare i genitori.

Un neonato è stato affidato alla Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo. Il sistema è collegato al 118 ed ha avvertito immediatamente gli operatori che il piccolo era stato lasciato. Trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il piccolo è in buone condizioni. Il dispositivo non è dotato di telecamere allo scopo di preservare l’identità di chi decide di affidare un neonato alla Culla per la vita. Neonato lasciato nella Culla per la vita di Bergamo Il biglietto di accompagnamento trovato dagli operatori Come funziona il sistema della Culla per la vita Neonato lasciato nella Culla per la vita di Bergamo Il sistema di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Neonato affidato alla Culla per la vita di Bergamo, è in buone condizioni e si trova in ospedale Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, neonato affidato alla Culla per la Vita. La lettera: «Non ti possiamo dare serenità, ti amo tantissimo» Leggi anche: Neonato lasciato nella “Culla per la vita” di Bergamo: sta bene. Secondo caso in tre anni Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Neonato di 15 giorni salvato in extremis a Roma: trovato nudo in un covo di droga tra muffa e macerie; Il Papa nella città cinese dell'Angola, il programma di oggi. Neonato lasciato nella Culla per la vita', il messaggio della mamma: «Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità. Ti amo»Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla 'Culla per la vita' della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico ... leggo.it Neonato affidato alla Culla per la vita di Bergamo, è in buone condizioni e si trova in ospedaleUn neonato è stato affidato alla Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo. Il sistema è collegato al 118 ed ha avvertito immediatamente gli operatori che il piccolo era stato lasciato. virgilio.it Un neonato è stato affidato questa mattina alla Culla per la vita della Croce Rossa Italiana di Bergamo, ricoverato in ospedale e sta bene. L’ultimo episodio nel 2023 - facebook.com facebook Un neonato di 15 giorni è stato trovato due giorni fa in gravi condizioni igieniche in un appartamento a Roma tra rifiuti e droga. Nell’abitazione sono stati sequestrati circa 5 chili di stupefacenti. Arrestato il compagno della madre, 49 anni, per detenzione ai fin x.com