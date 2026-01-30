Morta Catherine O'Hara l'attrice canadese che fu la mamma di Kevin in Mamma ho perso l'aereo

L’attrice canadese Catherine O’Hara è scomparsa a 71 anni. Era nota soprattutto per aver interpretato la madre di Kevin nel film “Mamma ho perso l’aereo”. La notizia della sua morte ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua carriera lunga e ricca di successi.

