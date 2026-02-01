Sara rifiuta la madre a C'è posta per te | Non accetta che ho sposato l'amico di papà che ha 27 anni più di me

A C’è posta per te, Liliana è andata a cercare la figlia Sara dopo sette anni di distanza. La donna sperava di ricostruire il rapporto, ma Sara ha subito preso le distanze. Con fermezza, ha rifiutato di ascoltare le scuse e le ha detto chiaramente che non accetta il suo matrimonio con l’amico di papà, che ha 27 anni in più. La puntata si è conclusa con un confronto teso e senza riconciliazione.

A C'è posta per te, Liliana ha tentato di ricucire il rapporto con la figlia Sara dopo 7 anni. Ma per tutta risposta si è sentita dare della "bugiarda" e della "falsa". Il rapporto tra le due donne si è interrotto quando Sara ha sposato Giovanni, di 27 anni più grande. Maria De Filippi ha commentato: "Anche Maurizio Costanzo era più grande e più basso di me".

Alessandro rifiuta di incontrare sua madre, dichiarando di non provare più sentimenti per lei e affermando di averne un’altra.

In questa vicenda, Patrick ha tradito Lola, che ora dubita della loro relazione.

