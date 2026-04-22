Il 7 maggio prossimo, il grande schermo accoglierà un’esperienza visiva senza precedenti grazie all’uscita di Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), il film concerto che vede Billie Eilish impegnata nel ruolo di co-regista insieme a James Cameron. L’opera cinematografica nasce dalla volontà di immortalare l’energia del tour mondiale dell’artista, culminato con 106 date su quattro continenti nel novembre 2025, trasformando i concerti tenuti a Manchester nel luglio 2025 in un viaggio immersivo per il pubblico globale. La sfida creativa tra una popstar e un maestro del cinema. Il progetto è scaturito da un contatto diretto tra il regista di Avatar e la cantante durante il pieno svolgimento della tournée Hit Me Hard and Soft.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Billie Eilish e James Cameron: il tour in 3D che conquista il cinema

BILLIE EILISH ANNOUNCES RELEASE DATE FOR 3D CONCERT FILM

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