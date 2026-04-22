’Bike Festival’ Nozze tra sport e divertimento

A Colle sta per arrivare la prima edizione del Colle Bike Festival, un evento che unisce sport e intrattenimento. La manifestazione si terrà sabato e domenica, con un’anteprima programmata per venerdì. La kermesse coinvolgerà appassionati di ciclismo e famiglie, offrendo diverse attività legate alle due ruote. La città si prepara ad accogliere visitatori provenienti da diverse zone per questa iniziativa dedicata agli amanti delle biciclette.

Colle si prepara ad accogliere la prima edizione del Colle Bike Festival, in programma sabato e domenica, con un’anteprima prevista venerdì. Per l’occasione, Piazza Arnolfo e il centro cittadino diventeranno il fulcro di una manifestazione che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio. L’iniziativa porterà in città centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’Europa, offrendo un’opportunità significativa non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico. "Un segnale importante di vitalità e aggregazione", ha sottolineato l’assessore allo sport Valerio Peruzzi, evidenziando il valore dell’evento all’interno del progetto ’Colle Sportiva’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Bike Festival’. Nozze tra sport e divertimento Notizie correlate Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Al via l’Ultramarathon. In Piazza del Campo nozze tra sport musica e solidarietàOggi è il giorno dell’11ª Terre di Siena Ultramarathon, evento organizzato da Uisp Comitato di Siena, con una settimana di posticipo rispetto alla...