Al via l’Ultramarathon In Piazza del Campo nozze tra sport musica e solidarietà

Oggi si svolge l’11ª Terre di Siena Ultramarathon, organizzata dal Uisp Comitato di Siena. La corsa si tiene in Piazza del Campo e apre una settimana di eventi sportivi denominata Siena Sport Experience, promossa dal Comune. La manifestazione combina sport, musica e solidarietà, coinvolgendo atleti e pubblico in un’atmosfera di festa e partecipazione. La data è stata posticipata di una settimana rispetto alla programmazione originale.

Oggi è il giorno dell'11ª Terre di Siena Ultramarathon, evento organizzato da Uisp Comitato di Siena, con una settimana di posticipo rispetto alla data consueta per aprire la grande settimana di sport Siena Sport Experience voluta dal Comune. Ai nastri di partenza 1600 iscritti. Oggi i primi a partire alle 9 saranno gli atleti della 50 km, che avranno lo start dal Comune di San Gimignano. Successivamente, alle 9.30, partiranno da Colle Val d'Elsa i partecipanti alla 32 km e infine, con start da Monteriggioni alle 10 gli iscritti alla 18 km, quest'ultima anche in versione camminata non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.