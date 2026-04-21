Il 20 aprile 2026 si è svolto a Roma, nella Sala Europa, un incontro dedicato alla questione dei fondi privati europei destinati a rafforzare la sovranità tecnologica. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e finanziari per discutere come coordinare le risorse disponibili, con l’obiettivo di sostenere l’indipendenza strategica del continente nel settore tecnologico. Al centro della discussione c’è stata la necessità di unire gli sforzi finanziari pubblici e privati.

A Roma, presso la Sala Europa, si è tenuto il 20 aprile 2026 un incontro focalizzato sulla necessità di coordinare le risorse finanziarie europee per garantire l’indipendenza strategica del continente. Il dibattito, che ha la partecipazione di Corazza, direttore del Parlamento Europeo in Italia, e di Letta, autore del rapporto denominato Molto più di un mercato, ha messo in luce come l’autonomia tecnologica e infrastrutturale dell’Europa dipenda dalla capacità di mobilitare i risparmi dei cittadini europei verso settori chiave come l’intelligenza artificiale, i microchip, lo spazio e la sicurezza energetica. La sfida della sovranità tecnologica tra infrastrutture e innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, la sfida dei risparmi: fondi privati per la sovranità tech

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