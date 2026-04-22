Biblioteca dell' Ars Valentina Chinnici neo presidente della commissione di vigilanza

Oggi all'Assemblea Regionale Siciliana è stato insediato il nuovo presidente della Commissione di vigilanza sulla biblioteca e l'archivio storico dell'Ars. Si tratta dell'onorevole Valentina Chinnici, eletta tra le fila del Partito Democratico. La nomina è avvenuta questa mattina, durante la sessione dell'assemblea, e segna l'inizio del suo mandato alla guida della commissione.

Si è insediata oggi all'Assemblea Regionale Siciliana l'onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico, quale nuova presidente della Commissione di vigilanza sulla biblioteca e l'archivio storico dell'Ars.L'onorevole Chinnici raccoglie il testimone dalle precedenti presidenti, le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliareLa consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche... Paolo Sola (M5s) confermato presidente della commissione Controllo e Garanzia: "Vigilanza e trasparenza interesse comune"Lunedì 20 aprile si è svolta la prima parte di sedute per il rinnovo delle commissioni consiliari del Comune di Pescara, a seguito delle elezioni...