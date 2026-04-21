Paolo Sola M5s confermato presidente della commissione Controllo e Garanzia | Vigilanza e trasparenza interesse comune

Lunedì 20 aprile si sono svolte le prime sedute per il rinnovo delle commissioni consiliari del Comune di Pescara, a seguito delle elezioni suppletive di marzo. Durante la riunione, è stato confermato Paolo Sola del Movimento 5 Stelle come presidente della commissione Controllo e Garanzia. Sola ha dichiarato che la vigilanza e la trasparenza rappresentano un interesse comune. La seduta ha segnato l’inizio delle attività di questa nuova fase.

Lunedì 20 aprile si è svolta la prima parte di sedute per il rinnovo delle commissioni consiliari del Comune di Pescara, a seguito delle elezioni suppletive dell’8 e 9 marzo. Nell’ambito della Commissione Controllo e Garanzia – organo preposto alle attività di vigilanza sull’operato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Svolta storica, a Platì nasce la commissione Controllo e garanzia con Leonardo presidentePaolo Ferrara: "Da presidente del Consiglio comunale ho il dovere di garantire che ogni azione amministrativa sia sottoposta a un controllo serio,... Regione Lazio: Vittorio Sambucci confermato presidente della commissione Sviluppo economicoIl conigliera pontino di Fratelli d’Italia era stato eletto a novembre dopo le dimissioni di Enrico Tiero: “Orgoglioso di questa riconferma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sola (M5s) sul Teatro d'Annunzio: Altro che restituzione alla città, la riapertura sarà parziale. Qualcuno ora spieghi; Per il Teatro d'Annunzio servono 5 milioni, il sindaco: Costi emersi con la progettazione, l'obiettivo resta la riapertura totale. Sola (M5s) sull'emergenza idrica: Un cortocircuito istituzionale e comunicativo senza precedentiSecondo il capogruppo pentastellato si è creata una situazione di totale incertezza e disorientamento, che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni ... ilpescara.it