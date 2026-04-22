Nel corso di un’intervista a TMW, Francesco Spagnolo Biasin ha parlato del momento attuale della Juventus, sottolineando come l’allenatore abbia riportato un’identità forte alla squadra. Ha inoltre suggerito che la società dovrebbe intervenire sul mercato per rafforzare ulteriormente il gruppo. Biasin ha analizzato le scelte recenti e la situazione in corso, offrendo una prospettiva sulle possibili mosse future.

di Francesco Spagnolo Biasin, ai microfoni di TMW, ha analizzato nel dettaglio il momento della Juve consigliando la società di seguire Spalletti sul mercato. Il mondo del giornalismo sportivo italiano trova sempre spunti di riflessione nei graffianti editoriali di Fabrizio Biasin. Recentemente, attraverso le colonne di TMW, il giornalista ha voluto accendere i riflettori sulla rivoluzione silenziosa, ma estremamente efficace, che sta coinvolgendo il club più titolato d’Italia. Al centro del dibattito c’è il profondo cambiamento tattico e mentale impresso alla Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Biasin, il merito principale della rinascita juventina va attribuito alla capacità di evolversi del suo condottiero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biasin consiglia la Juve: «Spalletti ha riportato l’identità. Ora la società deve fare una cosa»

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