Biasin esalta Spalletti | Bisogna solo dirgli bravo La sua Juve ha ritrovato una cosa che mancava da tempo

La Juventus di Luciano Spalletti conquista un’altra vittoria e il giornalista Biasin non le manda a dire. In un’intervista, l’esperto ha elogiato il tecnico, sottolineando come i bianconeri abbiano ritrovato un elemento che mancava da tempo. Biasin si dice convinto che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro e meriti solo complimenti per il suo modo di gestire la squadra.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.