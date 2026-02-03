Biasin sui bianconeri | Finalmente la Juve ha ritrovato una logica e il merito è di Spalletti Sul calciomercato penso una cosa

La Juventus torna a vincere, e Biasin non ha dubbi: il merito è di Spalletti. In un suo intervento su Youtube, il giornalista ha analizzato i recenti risultati bianconeri, sottolineando come l’allenatore abbia portato ordine e logica in squadra. Poi ha spostato l’attenzione sul calciomercato, senza entrare nei dettagli, ma lasciando intendere che anche questa fase sarà determinante per il futuro dei bianconeri.

Biasin su Youtube ha fatto il punto sulla Juventus soffermandosi sia sul calciomercato che su altro. Le sue parole sui bianconeri. Il dibattito sulla rinascita bianconera si arricchisce di una riflessione profonda che sposta l'accento dal calciomercato alla gestione tecnica. Intervenendo sul canale YouTube di Aura Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato con estrema chiarezza il cambiamento radicale avvenuto alla Continassa, individuando nel ritorno alla razionalità il vero segreto del successo di Luciano Spalletti. Secondo l'opinione di Biasin, la squadra ha finalmente interrotto un periodo di confusione tattica che durava da troppo tempo.

