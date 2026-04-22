BF Vecchioni stringe la presa

BF ha annunciato che Vecchioni ha deciso di ridurre la propria partecipazione nella società. Contestualmente, Arum e Dompé Holdings hanno presentato un’offerta pubblica di acquisto volontaria rivolta a tutti gli azionisti di BF, proponendo un prezzo di 5 euro per azione. L’offerta riguarda la totalità delle azioni ordinarie della società e sarà valida fino a una data ancora da definire.

Arum e Dompé Holdings lanciano insieme un'Offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di BF a 5 euro per azione. L'offerta riguarda un massimo di 133 milioni 242mila azioni, il 50,878% del capitale sociale, ovvero la totalità del capitale al netto del 24,14% già detenuto dalla Arum del ceo Federico Vecchioni e del 24,97% già in mano alla Dompé Holdings, controllata da Sergio Dompé. Gli altri azionisti di rilievo di BF sono Fondazione Cariplo (5,79%), Eni Natural Energies (5,31%), Inarcassa (4%) e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (4,31%). Ma veniamo ai dettagli della manovra che prevede un esborso massimo di 666,2 milioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BF, Vecchioni stringe la presa Notizie correlate Leggi anche: Vecchioni - Dompé opa su azioni BF. La società resta quotata Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico VecchioniL'Università Lumsa ha conferito honoris causa, al presidente esecutivo del gruppo agroindustriale Bf, Federico Vecchioni, il dottorato di ricerca in... Contenuti utili per approfondire Si parla di: BF, Vecchioni stringe la presa; BF vola in Borsa (+12%) con l'opa di Vecchioni-Dompè.