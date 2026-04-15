Bf dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico Vecchioni

L'Università Lumsa ha conferito un dottorato honoris causa a Federico Vecchioni, presidente esecutivo di un gruppo agroindustriale. La cerimonia si è svolta nell'ambito dei programmi accademici dell'ateneo, che riconoscono ufficialmente il contributo del destinatario nel settore. La laurea è stata assegnata in riconoscimento del lavoro nel campo degli studi mediterranei.

L'Università Lumsa ha conferito honoris causa, al presidente esecutivo del gruppo agroindustriale Bf, Federico Vecchioni, il dottorato di ricerca in 'Mediterranean Studies. History Law & Economics', un riconoscimento ad una figura che "rappresenta un punto di riferimento di rilievo nel panorama dell'economia agroalimentare italiana e mediterranea, per la capacità di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e attenzione ai profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale". "Il dottorato in Mediterranean Studies, basato nel nostro dipartimento di Palermo - indica il rettore Francesco Bonini, intervenuto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico Vecchioni Notizie correlate Leggi anche: Università LUMSA, Federico Vecchioni riceve il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics L'Unical celebra l'eccellenza, ad Angela Misiano conferito il dottorato honoris causa in fisicaL'Università della Calabria ha conferito questa mattina presso l’aula magna del centro congressi B. Una raccolta di contenuti Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico VecchioniL'Università Lumsa ha conferito honoris causa, al presidente esecutivo del gruppo agroindustriale Bf, Federico Vecchioni, il dottorato di ricerca in 'Mediterranean Studies. (ANSA) ... ansa.it Università LUMSA, Federico Vecchioni riceve il dottorato di ricerca honoris causa in Mediterranean studies history law & economicsL’ateneo romano premia il manager per il ruolo nell’agroindustria e per la visione su innovazione, sostenibilità e centralità strategica del Mediterraneo ... msn.com