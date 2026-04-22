Beth Hart una delle più grandi voci della scena rock e blues a Padova

Da padovaoggi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantautrice Beth Hart torna in Italia con due concerti previsti a pochi giorni di distanza. Dopo i suoi ultimi spettacoli nel paese, si esibirà lunedì 4 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e giovedì 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. La voce della cantante è riconosciuta come una delle più significative nel panorama rock e blues.

Dopo il grande successo dei suoi ultimi live in Italia, la cantautrice BETH HART torna in concerto con due imperdibili appuntamenti: lunedì 4 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e giovedì 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.I biglietti sono disponibili su www.livenation.it, www.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Beth Hart in Italia: la voce blues che incanta Roma e PadovaLa voce magnetica di Beth Hart approderà in Italia con due date imperdibili nel mese di maggio: la prima all’Auditorium Parco della Musica Ennio...

Beth Hart torna live in Italia con due imperdibili appuntamenti, il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a PadovaUna delle più grandi voci della scena rock e blues, nominata ai Grammy Awards BETH HART TORNA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI LUNEDÌ...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Beth Hart, una delle più grandi voci della scena rock e blues a Padova il 7 maggio 2026; Il ritorno di Beth Hart all’Auditorium di Roma; Beth Hart torna live in Italia: due concerti imperdibili a Roma e Padova nel 2026; Il ritorno di Beth Hart all’Auditorium di Roma.

Beth Hart torna live in Italia con due imperdibili appuntamenti, il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a PadovaUna delle più grandi voci della scena rock e blues, nominata ai Grammy Awards BETH HART TORNA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI LUNEDÌ 4 ... romadailynews.it

beth hart beth hart una delleBeth Hart torna live in Italia: due concerti imperdibili a Roma e Padova nel 2026Beth Hart, icona rock e blues nominata ai Grammy, annuncia due concerti in Italia nel 2026: appuntamento a Roma il 4 maggio e a Padova il 7 maggio. megamodo.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.